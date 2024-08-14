صفقة أميركية بـ20 مليار دولار إلى إسرائيل.. وحماس تعلّق!

أعربت حركة حماس عن إدانتها الشديدة للموافقة الأخيرة من الإدارة الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة للكيان الصهيوني، التي تقدر قيمتها بعشرين مليار دولار. تتضمن هذه الصفقة طائرات حربية وصواريخ وذخائر مدفعية، وتعتبرها الحركة جزءاً من الدعم اللامحدود والتبني الكامل للسلوك العدواني الوحشي لهذا الكيان.



وأكدت الحركة أن استمرار الدعم المالي والعسكري الأمريكي للكيان الصهيوني يبرز مجدداً الدور الفعّال للإدارة الأمريكية كشريك في الحرب ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإبادة والتطهير العرقي والمجازر الوحشية التي ترتكب ضد المدنيين.



وشددت حركة حماس على أن كل خطوات الدعم والإسناد التي يتلقاها الكيان المحتل في جرائمه وانتهاكاته لقوانين حقوق الإنسان والأعراف الدولية، لن تضمن له الأمان أو النصر. وأضافت أن الشعب الفلسطيني، مع شعوبنا العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، سيواصلون التصدي لجرائم الاحتلال حتى تحقيق النصر واستعادة الحقوق.