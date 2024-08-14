فيديو - لحظة سقوط قذائف صاروخية في كريات شمونه.. وبيان للحزب يكشف تفاصيل الضربة

ولاحقاً، صدر عن حزب الله البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ‏ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة العباسية ‏وإصابة المدنيين فيها، قصف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية يوم الأربعاء 14-8-2024 مستعمرة ‏كريات شمونة بِصليات من صواريخ الكاتيوشا". ‏