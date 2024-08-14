فيديو - لحظة سقوط قذائف صاروخية في كريات شمونه.. وبيان للحزب يكشف تفاصيل الضربة
نشرت وسائل إعلام العدو مقطع مصور يظهر لحظة سقوط عدد من القذائف الصاروخية قبل قليل في كريات شمونه.
ولاحقاً، صدر عن حزب الله البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة العباسية وإصابة المدنيين فيها، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 14-8-2024 مستعمرة كريات شمونة بِصليات من صواريخ الكاتيوشا".