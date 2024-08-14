بيان من سفراء 3 دول بشأن وقف النار.. هذا ما جاء فيه

أصدر سفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا في إسرائيل بيانا مشتركا، اليوم الأربعاء، دعوا فيه إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه وقف إطلاق النار وعودة المحتجزين الإسرائيليين، حسبما ذكرت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي.



وقال السفراء في بيانهم: "لا نعرف كم من الفرص لدينا لإعادة هذه المفاوضات إلى نصابها والتوصل إلى نتيجة ناجحة. والنتيجة تعني عودة الرهائن إلى ديارهم؛ وإعادة توحيد الأسر".



وأضافوا "نحن نقف مع الرهائن وعائلاتهم، وندعو جميع الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة الآن".