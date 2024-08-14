مسؤول أميركي يكشف تفاصيل صفقة الأسلحة لـ "إسرائيل"



قال مسؤول دفاعي أميركي لـ "سكاي نيوز عربية"، إن حجم المساعدات والمبيعات العسكرية الأميركية التي تمت الموافقة على تسليمها إلى "إسرائيل" بلغت أكثر من 50 مليارا و500 مليون دولار، وذلك منذ أحداث السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وشرح المسؤول أن 20 مليارا من المبيعات صادقت عليها الإدارة الأميركية في الساعات الماضية، شملت 50 مقاتلة حربية من الجيل الأخير للطائرات "أف-15" وصواريخ جوّ- جوّ من نوع "آمرامرز" وذخيرة مدفعية للدبابات الإسرائيلية فضلا عن عدد من الآليات العسكرية التكتيكية.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، وافق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على بيع:



- طائرات إف-15 ومعدات بقيمة 19 مليار دولار تقريبا.

- ذخائر دبابات قيمتها 774 مليون دولار.

- ذخائر مدافع هاون متفجرة بما يزيد على 60 مليون دولار.

- مركبات عسكرية بقيمة 583 مليون دولار.

وسبق هذه الصفقة، إقرارُ الكونغرس الأميركي في نيسان الماضي مساعدة عسكرية لـ "إسرائيل" بلغت حينها 26 مليارا و380 مليون دولار، أُضيف إليها لاحقا 4 مليارات دولار من الصواريخ الاعتراضية لمنظومة "ديفيد سلينغ" الدفاعية الصاروخية الإسرائيلية.

هذا كله طبعا إلى جانب المساعدات العسكرية السنوية التي يقدمها البنتاغون إلى "إسرائيل" والتي تبلغ 3 مليارات و500 مليون دولار.

وفي منشور على موقع إكس، شكر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت المسؤولين الأميركيين على مساعدتهم لـ "إسرائيل" في الحفاظ على "تفوقها العسكري النوعي في المنطقة" والتزام الولايات المتحدة بأمن "إسرائيل".