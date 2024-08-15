عباس من تركيا: قررت التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى غزة
اشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة له أمام البرلمان التركي، الى انه "أعلن أمامكم وأمام العالم أنني قررت التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى غزة، أدعو مجلس الأمن لتأمين وصولنا إلى غزة وستكون وجهتي المقبلة هي القدس الشريف عاصمتنا الأبدية".
ولفت عباس الى ان 149 دولة اعترفت بدولة فلسطين، بينما 50 دولة فقط تعترف بإسرائيل، وانا أدعو قادة الدول العربية والإسلامية والأمين العام للأمم المتحدة إلى المشاركة في زيارة قطاع غزة لوقف العدوان الإسرائيلي.