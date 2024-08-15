عباس من تركيا: قررت التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى غزة



اشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة له أمام البرلمان التركي، الى انه "أعلن أمامكم وأمام العالم أنني قررت التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى غزة، أدعو مجلس الأمن لتأمين وصولنا إلى غزة وستكون وجهتي المقبلة هي القدس الشريف عاصمتنا الأبدية".

