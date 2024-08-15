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عربي و دولي

الحوثي: الرد على العدو قادم والقرار حاسم

2024-08-15 | 09:54
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الحوثي: الرد على العدو قادم والقرار حاسم
الحوثي: الرد على العدو قادم والقرار حاسم

أشار قائد حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، الى أن "الحشود الأميركية لقطع بحرية والمجيء بطائرات إلى قواعد أميركية في البلدان العربية لا يمكنها إلغاء القرار بالرد"، مؤكداً أن "الرد على العدو هو قرار استراتيجي وضرورة فعلية لردع العدو الإسرائيلي المجرم واللئيم والجريء على ارتكاب الجرائم".

وشدد الحوثي، على أن "قرار الرد من محور القدس والجهاد والمقاومة على جرائم العدو لا بد منه"، مؤكداً أن "الرد على العدو قادم والقرار حاسم لا تراجع عنه أبدا وهو التزام إيماني إنساني أخلاقي".

وأوضح أن "الرد هو التزام صادق من صادقين جُرِّبوا في صدقهم بالقول والفعل، وهو ضرورة عملية لردع العدو"، لافتاً الى أن "الأميركي يبذل كل جهده لاحتواء الرد بخطوات سياسية ومنها الحديث عن حوار ومفاوضات والتحذير من التأثير عليها".

الحوثي: الرد على العدو قادم والقرار حاسم

عربي و دولي

الحوثيون

اليمن

إسرائيل

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