الحوثي: الرد على العدو قادم والقرار حاسم

وشدد الحوثي، على أن "قرار الرد من محور القدس والجهاد والمقاومة على جرائم العدو لا بد منه"، مؤكداً أن "الرد على العدو قادم والقرار حاسم لا تراجع عنه أبدا وهو التزام إيماني إنساني أخلاقي".

وأوضح أن "الرد هو التزام صادق من صادقين جُرِّبوا في صدقهم بالقول والفعل، وهو ضرورة عملية لردع العدو"، لافتاً الى أن "الأميركي يبذل كل جهده لاحتواء الرد بخطوات سياسية ومنها الحديث عن حوار ومفاوضات والتحذير من التأثير عليها".