"نحن لها".. نائب ترامب يتحدى نائب هاريس

فقد رد جيمس فانس على نائب هاريس تيم والز، بتغريدة على حسابه في منصة إكس، اليوم الخميس. وأكد أن "الشعب الأميركي يستحق بلا شك أكبر عدد ممكن من المناظرات" بين المرشحن ونوابهم، في دلالة على ضرورة اكتشاف قوة المناظر.

كما أضاف أن ترامب أبدى استعداده تحدي هاريس في 3 مناظرات لهذا السبب تحديدا".

أتطلع إلى رؤيتك"

وأردف رافعا سقف التحدي "أنا لا أقبل المناظرة التي دعت إليها شبكة سي بي إس في الأول من أكتوبر فقط، بل أقبل مناظرة شبكة سي إن إن أيضا يوم 18 سبتمبر". وختم كاتباً: "أتطلع إلى رؤيتك في كليهما!".

أتى ذلك، تعليقا على تغريدة والز التي أعلن فيها بدوره مساء أمس الأربعاء أنه قبل دعوة سي بي أس لمناظرة خصمة مطلع أكتوبر المقبل.

وعلى مدى الأيام الماضية تبادل الرجلان هجمات وانتقادات نارية على خلفية تاريخ كل منهما.

يذكر أنه تم اختيار والز رسميًا كنائب لهاريس الأسبوع الماضي، وعقد الاثنان أول حدث لحملتيهما معًا في وقت لاحق من ذلك اليوم في فيلادلفيا.

فيما اختار ترامب عضو الكونغرس جي دي فانس كمرشح لمنصب نائب الرئيس خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي منتصف يوليو الماضي.

في حين رأى بعض المراقبين أن اختيار هاريس لوالز كان موفقاً، إذ أعطاها دفعة للأمام وإن بسيطة، وفق أحدث استطلاعات الرأي على حساب خصمها الجمهوري اللدود.