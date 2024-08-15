الرئيس الأميركي: حماس ممثلة في محادثات الدوحة عبر الوسطاء المصريين والقطريين

توقعت وكالة "الصحافة الفرنسية" أن يضرب إعصار قوي جداً طوكيو والمناطق المحيطة بها يوم الجمعة، مما سيؤدي إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات وانقطاعات في التيار الكهربائي.



الإعصار، المعروف باسم أمبيل، كان في وقت مبكر من صباح الجمعة شرق جزيرة هاتشيجوجيما، مع رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة، ويتجه شمالاً.



وحذرت السلطات من رياح قوية وأمطار غزيرة وانهيارات أرضية، كما أوصت السكان بالحذر.



وصباح الجمعة، انقطعت الكهرباء عن 1700 منزل، وألغت شركات الطيران الكبرى العديد من الرحلات، مما أثر على آلاف المسافرين.