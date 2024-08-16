"غير مقبولة"... واشنطن تصف هجمات المستوطنين في الضفة الغربية

وصف البيت الأبيض (الإدارة الأمريكية)، يوم أمس الخميس، الهجمات ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين بـ"غير المقبولة"، وذلك بعد مقتل شخص وإصابة آخر في قرية بالضفة الغربية.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في بيان: "الهجمات التي ينفذها المستوطنون العنيفون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية غير مقبولة ويجب أن تتوقف".



وأضاف المتحدث: "يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ تدابير لحماية جميع المجتمعات من الأذى، بما في ذلك التدخل لوقف مثل هذه الأعمال العنفية ومحاسبة جميع المسؤولين عنها".