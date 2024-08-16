فيديو - طائرة مفخخة تستهدف جنوداً جنوب قطاع غزة

بعد هجوم عنيف استهدف قرية جيت في الضفة الغربية، ليل أمس الخميس، أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه سيقترح فرض عقوبات على شخصيات في الحكومة الإسرائيلية "تمكّن" المستوطنين من ارتكاب أعمال عنف.



