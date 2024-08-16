فيديو - طائرة مفخخة تستهدف جنوداً جنوب قطاع غزة

🔽 - نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام فيديو يظهر إستهداف مبنى بداخله جنود إسرائيليين بواسطة طائرة مفخخة شرق مدينة خان يونس.. pic.twitter.com/dcZlrvtnCW
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 16, 2024
🔽 - نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام فيديو يظهر إستهداف مبنى بداخله جنود إسرائيليين بواسطة طائرة مفخخة شرق مدينة خان يونس.. pic.twitter.com/dcZlrvtnCW
بعد هجوم عنيف استهدف قرية جيت في الضفة الغربية، ليل أمس الخميس، أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه سيقترح فرض عقوبات على شخصيات في الحكومة الإسرائيلية "تمكّن" المستوطنين من ارتكاب أعمال عنف.