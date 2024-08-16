بيان مشترك صادر عن مصر قطر وأميركا.. ماذا في تفاصيله؟

صدر في بيان مشترك عن دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية، تضمن ما يلي: "في وقت سابق اليوم في الدوحة، قدمت الولايات المتحدة الأميركية بدعم من دولة قطر وجمهورية مصر العربية لكلا الطرفين اقتراحًا يقلص الفجوات بين الطرفين ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن في ٣١ أيار ٢٠٢٤ وقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥.