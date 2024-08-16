هيئة اليث الإسرائيلية: نتنياهو مهتم بإبرام صفقة تبادل

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن "جهات تواصلت مع رئيس الحكومة نتنياهو لامست اهتمامه بابرام صفقة تبادل، وقد أجرى مشاورات سياسية لمعرفة كيفية تمرير صفقة التبادل في الائتلاف"

وقالت الهيئة إن "رسالة نتنياهو المتوقعة لبن غفير وسموتريتش هي عدم الانسحاب من الحكومة قبل اتمام المرحلة الاولى من الصفقة واستئناف القتال"

كما أضافت: "في حال تم ابرام صفقة من المتوقع ان يطلب نتنياهو من شركائه في الائتلاف الانتظار مدة 42 يوما حتى عودة القتال"

وأفادت عن "عودة زعيم حزب شاس ارييه درعي للمشاركة بالاجتماعات هذا الاسبوع بعد مقاطعته للمشاورات الامنية والسبب احتمالية كبيرة لابرام صفقة"