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عربي و دولي

هيئة اليث الإسرائيلية: نتنياهو مهتم بإبرام صفقة تبادل

2024-08-16 | 14:11
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هيئة اليث الإسرائيلية: نتنياهو مهتم بإبرام صفقة تبادل
هيئة اليث الإسرائيلية: نتنياهو مهتم بإبرام صفقة تبادل

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن "جهات تواصلت مع رئيس الحكومة نتنياهو لامست اهتمامه بابرام صفقة تبادل، وقد أجرى مشاورات سياسية لمعرفة كيفية تمرير صفقة التبادل في الائتلاف"

وقالت الهيئة إن "رسالة نتنياهو المتوقعة لبن غفير وسموتريتش هي عدم الانسحاب من الحكومة قبل اتمام المرحلة الاولى من الصفقة واستئناف القتال"
كما أضافت: "في حال تم ابرام  صفقة من المتوقع ان يطلب نتنياهو من شركائه في الائتلاف الانتظار مدة 42 يوما حتى عودة القتال"
وأفادت عن "عودة زعيم حزب شاس ارييه درعي للمشاركة بالاجتماعات هذا الاسبوع بعد مقاطعته للمشاورات الامنية والسبب احتمالية كبيرة لابرام صفقة"
هيئة اليث الإسرائيلية: نتنياهو مهتم بإبرام صفقة تبادل

عربي و دولي

هيئة البث الإسرائيلية

إسرائيل

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هيئة البث الإسرائيلية: الوقت حان لصفقة الرهائن
16:48

هيئة البث الإسرائيلية: الوقت حان لصفقة الرهائن

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين أن "عمليات الجيش الإسرائيلي بشكل عام انتهت في غزة وأن المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت حان لصفقة الرهائن".
وأضافت: "يمكن لإسرائيل دخول غزة مرة أخرى عندما تتوفر معلومات استخباراتية جديدة"

16:48

هيئة البث الإسرائيلية: الوقت حان لصفقة الرهائن

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين أن "عمليات الجيش الإسرائيلي بشكل عام انتهت في غزة وأن المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت حان لصفقة الرهائن".
وأضافت: "يمكن لإسرائيل دخول غزة مرة أخرى عندما تتوفر معلومات استخباراتية جديدة"

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