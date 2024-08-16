بايدن: لم نصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد لكننا أقرب مما كنا عليه

وأضاف بايدن على هامش احتفال في المكتب البيضاوي:"لا أريد أن أجلب النحس لأي أمر" ولكن وقف إطلاق النار "أقرب بكثير مما كان عليه قبل ثلاثة أيام".

اضاف: "لم نتوصل بعد إلى اتفاق"، لكنه أشار إلى أن بلوغ تسوية بات أكثر قربا مما كان عليه الوضع قبل ثلاثة أيام".

من جانبه، قال مسؤول في حركة حماس لوكالة "رويترز": "الإدارة الأميركية تحاول خلق أجواء كاذبة وليست لديها نية لوقف الحرب".

في المقابل نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "إسرائيل تسلمت المقترح الأميركي وهو غير مقبول تماما بالنسبة لنتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)"

وأصدر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه إن المبادئ الأساسية لإسرائيل معروفة للوسطاء وللولايات المتحدة.

وأضاف: "تأمل إسرائيل أن تؤدي ضغوط الوسطاء إلى دفع حماس إلى قبول مبادئ 27 مايو، حتى يمكن تنفيذ تفاصيل الاتفاق".