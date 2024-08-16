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عربي و دولي

بايدن: لم نصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد لكننا أقرب مما كنا عليه

2024-08-16 | 15:11
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بايدن: لم نصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد لكننا أقرب مما كنا عليه
بايدن: لم نصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد لكننا أقرب مما كنا عليه

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، أن التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار بغزة بات قريبا للغاية.
وعبر بايدن عن تفاؤله بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، قائلا: "نحن أقرب منا في أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق، التوصل إلى اتفاق حول هدنة في غزة أقرب من أي وقت مضى".

وأضاف بايدن على هامش احتفال في المكتب البيضاوي:"لا أريد أن أجلب النحس لأي أمر" ولكن وقف إطلاق النار "أقرب بكثير مما كان عليه قبل ثلاثة أيام".

اضاف: "لم نتوصل بعد إلى اتفاق"، لكنه أشار إلى أن بلوغ تسوية بات أكثر قربا مما كان عليه الوضع قبل ثلاثة أيام".

من جانبه، قال مسؤول في حركة حماس لوكالة "رويترز": "الإدارة الأميركية تحاول خلق أجواء كاذبة وليست لديها نية لوقف الحرب".

في المقابل نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "إسرائيل تسلمت المقترح الأميركي وهو غير مقبول تماما بالنسبة لنتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)"

وأصدر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه إن المبادئ الأساسية لإسرائيل معروفة للوسطاء وللولايات المتحدة.

وأضاف: "تأمل إسرائيل أن تؤدي ضغوط الوسطاء إلى دفع حماس إلى قبول مبادئ 27 مايو، حتى يمكن تنفيذ تفاصيل الاتفاق".

بايدن: لم نصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد لكننا أقرب مما كنا عليه

عربي و دولي

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