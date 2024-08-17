البث الإسرائيلية: القتال في غزة انتهى.. وقرار الهدوء على الشمال "مرهون"

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين كبار في جيش العدو الإسرائيلي قولهم، إن القتال في غزة انتهى عمليا، وإنه حان الوقت لإبرام صفقة للإفراج عن المحتجزين لدى حماس.



وأضافت الهيئة نقلا عن المسؤولين الأمنيين، أنه "يمكن للجيش الإسرائيلي العودة والدخول مجددا إلى قطاع غزة، عندما تكون هناك معلومات استخباراتية جديدة".



ويرى المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن التوصل إلى اتفاق قد يخفف من حدة التوتر الإقليمي خاصة على جبهة لبنان.



فوفق موقع والا الإسرائيلي، يرى مسؤولون في المؤسسة الأمنية أن وقف إطلاق النار في غزة قد يؤدي لوقف إطلاق النار مع حزب الله على الجبهة الشمالية، وإن بقي التأهب الأمني الإسرائيلي على حاله.



وبعد انتهاء مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة التي امتدت يومين بالعاصمة القطرية الدوحة، لم تخرج أي تفاصيل حول المقترح الذي قدمه الطرف الأميركي بغية حل المسائل العالقة.



لكن حركة حماس رأت أن الاقتراح الجديد يستجيب ويتوافق مع الشروط الإسرائيلية فقط، حسب قول مصدر رفيع في الحركة نقلته وسائل إعلام محلية.