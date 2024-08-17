لكمات ودماء.. فيديو يرصد شجاراً عنيفاً داخل البرلمان التركي

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
كشفت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، التي لم تتحدث كثيرا حتى الآن عن مشاريعها الملموسة في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر، بعضا من جوانب برنامجها الاقتصادي الجمعة مع تركيزها على القدرة الشرائية.
نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي قوله اليوم السبت إن إيران مستعدة لنقل الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها.ولم يتضح حتى الآن أي من اتجاهات العبور كان يقصدها.