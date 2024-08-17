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حماس: انتهاكات الاحتلال تتواصل بدعم من واشنطن وعواصم غربية توفر الغطاء لحكومة المتطرفين للمضي في الإبادة
حماس: انتهاكات الاحتلال تتواصل بدعم من واشنطن وعواصم غربية توفر الغطاء لحكومة المتطرفين للمضي في الإبادة
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إعلام العدو: هجوم صاروخي مكثف من لبنان تجاه الجليل الأعلى وعلى البلدات التي لم يتم إخلاؤها
2024-08-17 | 05:25
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إعلام العدو: هجوم صاروخي مكثف من لبنان تجاه الجليل الأعلى وعلى البلدات التي لم يتم إخلاؤها
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