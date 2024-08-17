وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40.074 شهيدا و92.537 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي

زوجة نجل إسماعيل هنية – إيناس هنية لـ هنا بيروت: إسماعيل هنية كان دائمًا يقول لي إننا إما سنحقق النصر أو نلقى الشهادة وكان متصالحًا تمامًا مع نفسه ويريد هذه النهاية العظيمة