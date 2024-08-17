الجيش الإسرائيلي: طائرة أغارت على خلية في منطقة جنين

يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأحد زيارة إلى "إسرائيل" ضمن جهود أميركية للدفع قدما نحو إبرام صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، ويتزامن ذلك مع تفاؤل حذر في "إسرائيل" واعتراض من حركة حماس.