القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو رفض لقاء وزير خارجية بريطانيا أمس لعدم سحب لندن تحفظها على أمر متوقع بإعتقاله

أعلنت السلطات الأوكرانية الأحد أنها أحبطت هجوما يستهدف كييف شنّته روسيا باستخدام صواريخ بالستية، من دون أن تشير الى وقوع إصابات أو أضرار.
قال السفير التركي لدى إيران، إن رد طهران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، "قد يكون بعيدا عما تتوقعه إسرائيل".
يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأحد زيارة إلى "إسرائيل" ضمن جهود أميركية للدفع قدما نحو إبرام صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، ويتزامن ذلك مع تفاؤل حذر في "إسرائيل" واعتراض من حركة حماس.