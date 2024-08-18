مسيرات الحزب صوّرت مقر إقامة نتنياهو؟.. هذا ما أعلنته صحيفة إسرائيلية

تحدثت صحيفة "إسرائيل اليوم" عما سمتها مخاوف من أن يكون حزب الله صوّر بطائرة إستطلاع مسيّرة منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في بلدة قيساريا شمال تل أبيب.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله إن رصد المسيّرة قرب قيساريا على الأرجح إنذار كاذب، من دون أن يستبعد فرضية إطلاق حزب الله مسيرة صغيرة لتصوير المنزل.

وأضاف الجيش أن منظومات الرادار تعطي تنبيهات أحيانا بسبب تحليق أسراب الطيور.

وأشارت الصحيفة إلى أن سفينة صواريخ إسرائيلية كانت متمركزة قبالة قيساريا أبلغت الجمعة الماضي عن مسيّرة يشتبه بأنها كانت تحلّق في أجواء المنطقة.

وكشفت الصحيفة عن أن رادارا رصد المسيّرة، وأن طائرات مقاتلة أُرسلت إلى المنطقة، لكنها لم تتمكن من تحديد موقع المسيرة.