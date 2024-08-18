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الخارجية الأميركية: بلينكن سيلتقي نتنياهو وغالانت والرئيس الإسرائيلي
الخارجية الأميركية: بلينكن سيلتقي نتنياهو وغالانت والرئيس الإسرائيلي
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عربي و دولي
استطلاع رأي لشبكة سي بي إس: هاريس تتفوق على ترامب بنسبة 51% مقابل 48% على المستوى الوطني
2024-08-18 | 09:11
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استطلاع رأي لشبكة سي بي إس: هاريس تتفوق على ترامب بنسبة 51% مقابل 48% على المستوى الوطني
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استطلاع رأي لشبكة سي بي إس: هاريس تتفوق على ترامب بنسبة 51% مقابل 48% على المستوى الوطني
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بلينكن في "إسرائيل" لدفع صفقة التبادل
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