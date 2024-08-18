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القناة 14 الإسرائيلية: الجثة تبدو وكأن صاحبها كان يحمل حزاما ناسفا
القناة 14 الإسرائيلية: حالة جثة القتيل في عملية التفجير تحول دون التعرف على هويته
القناة 14 الإسرائيلية: حالة جثة القتيل في عملية التفجير تحول دون التعرف على هويته
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إعلام العدو: وفد يضم ممثلين للحكومة والشاباك والجيش يتوجه إلى القاهرة
2024-08-18 | 11:07
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إعلام العدو: وفد يضم ممثلين للحكومة والشاباك والجيش يتوجه إلى القاهرة
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