إعلام العدو: وفد يضم ممثلين للحكومة والشاباك والجيش يتوجه إلى القاهرة

السلطة الفلسطينية: تواصلنا مع مجلس الأمن وجهات دولية لتأمين زيارة عباس لغزة

السلطة الفلسطينية: تواصلنا مع مجلس الأمن وجهات دولية لتأمين زيارة عباس لغزة

السلطة الفلسطينية: تواصلنا مع مجلس الأمن وجهات دولية لتأمين زيارة عباس لغزة

القناة 14 الإسرائيلية: الجثة تبدو وكأن صاحبها كان يحمل حزاما ناسفا

القناة 14 الإسرائيلية: الجثة تبدو وكأن صاحبها كان يحمل حزاما ناسفا

القناة 14 الإسرائيلية: الجثة تبدو وكأن صاحبها كان يحمل حزاما ناسفا

القناة 14 الإسرائيلية: حالة جثة القتيل في عملية التفجير تحول دون التعرف على هويته