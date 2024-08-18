الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
08:48
بالفيديو - الجديد تعاين حركة الوافدين إلى مطار بيروت
07:35
"آلة حاسبة" .. تُحدد لنا المدة المتبقية من حياتنا!
03:21
وفاة الممثل الفرنسي الشهير ألان ديلون
02:56
طقس لبنان: رطوبة عالية وإستقرار نسبي بدرجات الحرارة
02:52
لصحة تدوم.. تعرّف على المقدار المثالي للرياضة يومياً
عربي و دولي
رويترز عن مسؤول كبير بإدارة بايدن: بلينكن سيؤكد لجميع الأطراف أهمية إتمام هذه الصفقة
2024-08-18 | 13:43
A-
A+
رويترز عن مسؤول كبير بإدارة بايدن: بلينكن سيؤكد لجميع الأطراف أهمية إتمام هذه الصفقة
مقالات ذات صلة
رويترز عن مسؤول كبير بإدارة بايدن: المحادثات للتوصل لاتفاق هدنة وإعادة الرهائن من غزة وصلت الآن إلى نقطة تحول
رويترز عن مسؤول إيراني: واشنطن نقلت رسائل لطهران منذ السبت محذرة من أن التصعيد سيكون ضارا لكل الأطراف
"رويترز": بلينكن يؤكد في إتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي أهمية منع تصعيد الصراع بعد هجوم مجدل شمس
رويترز عن مسؤول كبير بإدارة بايدن: بلينكن سيؤكد لجميع الأطراف أهمية إتمام هذه الصفقة
عربي و دولي
مسؤول
بإدارة
بايدن:
بلينكن
سيؤكد
لجميع
الأطراف
أهمية
إتمام
الصفقة
العودة الى الأعلى
بلينكن في "إسرائيل" لدفع صفقة التبادل
القسام: ننعى الشهيدين رأفت محمود دواسي وأحمد وليد أبو عرة الذين إستشهدا إثر قصف جوي إسرائيلي إستهدف مركبتهما داخل مدينة جنين
اقرأ ايضا في عربي و دولي
15:55
مكتب نتنياهو بعد وصول بلينكن: رئيس الوزراء سيواصل الترويج للصفقة مع تشديد على إطلاق أكبر عدد من المختطفين
15:55
مكتب نتنياهو بعد وصول بلينكن: رئيس الوزراء سيواصل الترويج للصفقة مع تشديد على إطلاق أكبر عدد من المختطفين
15:55
مكتب نتنياهو بعد وصول بلينكن: رئيس الوزراء يصر على البقاء بمحور فيلادلفيا لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح
15:55
مكتب نتنياهو بعد وصول بلينكن: رئيس الوزراء يصر على البقاء بمحور فيلادلفيا لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح
15:53
القيادة المركزية الأميركية: دمرنا مسيرة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها باليمن
15:53
القيادة المركزية الأميركية: دمرنا مسيرة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها باليمن
يحدث الآن
عربي و دولي
15:55
مكتب نتنياهو بعد وصول بلينكن: رئيس الوزراء سيواصل الترويج للصفقة مع تشديد على إطلاق أكبر عدد من المختطفين
عربي و دولي
15:55
مكتب نتنياهو بعد وصول بلينكن: رئيس الوزراء يصر على البقاء بمحور فيلادلفيا لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح
عربي و دولي
15:53
القيادة المركزية الأميركية: دمرنا مسيرة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها باليمن
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
13:20
الجزائر غطت على "الجرصة" التي تتكرر فصولها
06:22
الحدث - نعيم عون - الحلقة الكاملة
02:36
فؤاد شكر.. صحيفة تكشف تفاصيل إغتيال "الشبح"
15:55
مكتب نتنياهو بعد وصول بلينكن: رئيس الوزراء يصر على البقاء بمحور فيلادلفيا لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح
2024-08-04
اللبنانيون يحيون ذكرى الرابع من آب
2024-07-09
البيان الكامل لنواب قوى المعارضة بشأن الإستحقاق الرئاسي
بالفيديو
بالفيديو
13:25
مقدمة النشرة المسائية 18-08-2024
12:41
النشرة الجوية 18-08-2024
07:22
حركة الوافدين إلى مطار بيروت.. مراسلة الجديد تنقل المشهد
07:09
مستجدات "أزمة الكهرباء".. ينقلها لنا مراسل الجديد
06:33
اللواء عباس إبراهيم: غاب الإلتزام بالكلمة والوعود للعراق فخيّمت العتمة
06:22
الحدث - نعيم عون - الحلقة الكاملة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
02:36
فؤاد شكر.. صحيفة تكشف تفاصيل إغتيال "الشبح"
محليات
02:36
فؤاد شكر.. صحيفة تكشف تفاصيل إغتيال "الشبح"
محليات
07:22
حركة الوافدين إلى مطار بيروت.. مراسلة الجديد تنقل المشهد
محليات
07:22
حركة الوافدين إلى مطار بيروت.. مراسلة الجديد تنقل المشهد
خاص الجديد
02:49
إجتماع مجلس إدارة كهرباء لبنان.. الجديد تكشف التفاصيل
خاص الجديد
02:49
إجتماع مجلس إدارة كهرباء لبنان.. الجديد تكشف التفاصيل
محليات
08:12
حزب الله عن رواية "وول ستريت جورنال": مليئة بالاكاذيب ولا أساس لها من الصحة!
محليات
08:12
حزب الله عن رواية "وول ستريت جورنال": مليئة بالاكاذيب ولا أساس لها من الصحة!
منوعات
07:35
"آلة حاسبة" .. تُحدد لنا المدة المتبقية من حياتنا!
منوعات
07:35
"آلة حاسبة" .. تُحدد لنا المدة المتبقية من حياتنا!
عربي و دولي
02:58
مسيرات الحزب صوّرت مقر إقامة نتنياهو؟.. هذا ما أعلنته صحيفة إسرائيلية
عربي و دولي
02:58
مسيرات الحزب صوّرت مقر إقامة نتنياهو؟.. هذا ما أعلنته صحيفة إسرائيلية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024