حماس: المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب من غزة

الناطق باسم حركة حماس في لبنان جهاد طه للجديد: لا زلنا ملتزمين بالمقترح الذي وضع مؤخراً لوقف اطلاق النار في غزة ولكن نتنياهو وضع شروطاً لم توافق عليها حماس والفصائل الفلسطينية وهذه الشروط مرفوضة