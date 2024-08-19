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عربي و دولي

"القسام والجهاد" يتبنيان تفجير تل أبيب في بيان ناري

2024-08-19 | 05:32
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&quot;القسام والجهاد&quot; يتبنيان تفجير تل أبيب في بيان ناري
"القسام والجهاد" يتبنيان تفجير تل أبيب في بيان ناري

صدر عن كتائب القسام والجهاد الإسلامي البيان التالي:

تعلن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وبالتعاون مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذ عملية استشهادية في مدينة تل أبيب مساء يوم الأحد الموافق [تاريخ العملية].

وأكدت الكتائب في بيانها أن العمليات الاستشهادية في الداخل المحتل ستظل جزءاً من استراتيجيتها طالما استمرت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين، فضلاً عن استمرار سياسة الاغتيالات. وأضاف البيان أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على الاعتداءات والانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

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