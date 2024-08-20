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عربي و دولي

وزارة الحرب الاسرائيلية استدعت جنود احتياط بسبب النقص!

2024-08-20 | 05:31
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وزارة الحرب الاسرائيلية استدعت جنود احتياط بسبب النقص!
وزارة الحرب الاسرائيلية استدعت جنود احتياط بسبب النقص!

أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية، أمس الاثنين، عن "استدعاء جنود احتياط سبق أن تم إعفاؤهم من الخدمة في السنوات الماضية، وذلك بسبب النقص في عدد الجنود بعد تقييم أمني جديد".

وأوضح الجيش، في بيان نشره على منصة "إكس"، أن "وزير الدفاع يوآف غالانت أمر بإعادة استدعاء من كانوا في الاحتياط وتم إعفاؤهم سابقا بسبب تخفيض عدد القوات، والذين ما زالوا في سن الخدمة".

وأضاف البيان أن "القرار اتُّخذ بناءً على تقييم جديد للوضع وحجم نشاطات القوات النظامية والاحتياطية، وذلك في إطار خطة الجيش لزيادة عدد المجندين".

وأشار إلى أن "الجيش بدأ بالفعل بالتواصل مع المرشحين المعنيين الذين خدموا سابقا في التشكيلات الأساسية، وسيتم تكليف المناسبين منهم بالعودة للخدمة في الوحدات المختلفة حسب الضرورة العملياتية".

من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "القرار يشمل إعادة 15 ألف إسرائيلي، ممن أدوا الخدمة النظامية وتم إعفاؤهم من خدمة الاحتياط بعد تسريحهم من الخدمة الإلزامية قبل 14 عاما، وسيتم استدعاؤهم لأداء خدمة الاحتياط 3 مرات في العام المقبل".
 
 
 
 
 
وزارة الحرب الاسرائيلية استدعت جنود احتياط بسبب النقص!

عربي و دولي

الجيش الاسرائيلي

اسرائيل

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