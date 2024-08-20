الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
15:14
تعتبر من الاقدم في الشرق الاوسط... بالفيديو - حريق يهدد أحراج بطرماز في الضنية
13:23
بالفيديو- صاروخ من مسيّرة اسرائيلية يفشل بإصابة دراجة نارية في بلدة الشهابية
10:58
بالفيديو - خلال حجز "توكتوك".. إشكال وإطلاق نار في الضاحية
10:33
بالفيديو - قذائف b7 ورشاشات.. إشكال يشعل بلدة فنيدق
08:37
بالفيديو - "القمر الازرق العملاق".. فوق بيروت والقدس وعواصم عربية أخرى
عربي و دولي
قناة 14 العبرية: القبة الحديدية فشلت باعتراض عدد من المسيّرات اخترقت أجواء الجليل والجولان
2024-08-20 | 13:10
A-
A+
قناة 14 العبرية: القبة الحديدية فشلت باعتراض عدد من المسيّرات اخترقت أجواء الجليل والجولان
مقالات ذات صلة
قناة 14 العبرية: إطلاق ما لا يقل عن 15 صاروخاً من لبنان تجاه الجليل الأعلى
قناة 14 العبرية: إصابة 6 جنود إسرائيليين جراء القصف بطائرات بدون طيار اليوم على الجليل الغربي
اطلاق رشقة صاروخية باتجاه اصبع الجليل والقبة الحديدية تطلع الصواريخ الاعتراضية في اجواء القطاع الشرقي
قناة 14 العبرية: القبة الحديدية فشلت باعتراض عدد من المسيّرات اخترقت أجواء الجليل والجولان
عربي و دولي
العبرية:
القبة
الحديدية
باعتراض
المسيّرات
اخترقت
أجواء
الجليل
والجولان
العودة الى الأعلى
إعلام العدو: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات جدوت وحولتا في سهل الحولة وفي الجولان المحتل
حمدان: لا نريد سوى تطبيق مقترح بايدن
اقرأ ايضا في عربي و دولي
15:10
أسوشيتد برس: الخدمة السرية الاميركية تبحث في تهديدات بالقنابل وسط مدينة شيكاغو حيث يعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي
15:10
أسوشيتد برس: الخدمة السرية الاميركية تبحث في تهديدات بالقنابل وسط مدينة شيكاغو حيث يعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي
15:06
جيش الإحتلال ينشر فيديو زاعماً انه للغارتين اللتين استهدفتا اليوم بلدة الضهيرة
نشر جيش الاحتلال مقطع فيديو زعم انه للغارتين اللتين استهدفتا بلدة الضهيرة
15:06
جيش الإحتلال ينشر فيديو زاعماً انه للغارتين اللتين استهدفتا اليوم بلدة الضهيرة
نشر جيش الاحتلال مقطع فيديو زعم انه للغارتين اللتين استهدفتا بلدة الضهيرة
15:00
"القسام" تنشر فيديو عن اسرى الاحتلال : "يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.."
15:00
"القسام" تنشر فيديو عن اسرى الاحتلال : "يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.."
يحدث الآن
محليات
15:14
تعتبر من الاقدم في الشرق الاوسط... بالفيديو - حريق يهدد أحراج بطرماز في الضنية
عربي و دولي
15:10
أسوشيتد برس: الخدمة السرية الاميركية تبحث في تهديدات بالقنابل وسط مدينة شيكاغو حيث يعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي
عربي و دولي
15:06
جيش الإحتلال ينشر فيديو زاعماً انه للغارتين اللتين استهدفتا اليوم بلدة الضهيرة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
14:08
بالمسيرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا ... الحزب يستهدف المستوطنات والمواقع العسكرية في الجليل والجولان
14:34
مسؤول أميركي كبير: تصريحات نتنياهو المتشددة بشأن غزة غير بناءة
15:00
"القسام" تنشر فيديو عن اسرى الاحتلال : "يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.."
04:01
كيلاني للجديد: المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بحسب كلام بلينكن وطروحات نتنياهو والعدو أعلن أنه يريد زيادة الضغط العسكري في الميدان لذا المقاومة في كل الساحات مدعوة للاستنفار بالمرحلة القادمة
2024-08-13
بوتين يقول إن روسيا تتابع بألم وقلق بالغين الكارثة الإنسانية التي تحدث في فلسطين
13:37
نتساريم.. العقدة الأبرز في مفاوضات التهدئة
بالفيديو
بالفيديو
13:41
حزب الله يرد على الغارات التي استهدفت البقاع
13:37
نتساريم.. العقدة الأبرز في مفاوضات التهدئة
13:18
النشرة الجوية 20-08-2024
13:16
مقدمة النشرة المسائية 20-08-2024
12:44
صفارات الانذار تدوي في مستوطنات الاحتلال ... مراسل الجديد يوافينا بآخر المستجدات الميدانية
11:53
بالفيديو- الشامي إلى القمّة من جديد ويُحكم سيطرته على "بيلبورد"
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
08:18
"المقاومة الفلسطينية" لـ "حزب الله": لقد أخطأ العدو في تقديراته وحساباته ونحن متيقنون من أنكم ستؤدون مهمتكم بكل جدارة
عربي و دولي
08:18
"المقاومة الفلسطينية" لـ "حزب الله": لقد أخطأ العدو في تقديراته وحساباته ونحن متيقنون من أنكم ستؤدون مهمتكم بكل جدارة
محليات
15:40
غارات "غير عادية" استهدفت البقاع وجيش العدو يعلن مقتل قيادي في الحزب
محليات
15:40
غارات "غير عادية" استهدفت البقاع وجيش العدو يعلن مقتل قيادي في الحزب
منوعات
08:37
بالفيديو - "القمر الازرق العملاق".. فوق بيروت والقدس وعواصم عربية أخرى
منوعات
08:37
بالفيديو - "القمر الازرق العملاق".. فوق بيروت والقدس وعواصم عربية أخرى
محليات
06:13
الحزب يرد على عدوان "دير قانون راس العين"
محليات
06:13
الحزب يرد على عدوان "دير قانون راس العين"
محليات
10:33
بالفيديو - قذائف b7 ورشاشات.. إشكال يشعل بلدة فنيدق
محليات
10:33
بالفيديو - قذائف b7 ورشاشات.. إشكال يشعل بلدة فنيدق
منوعات
10:58
بالفيديو - خلال حجز "توكتوك".. إشكال وإطلاق نار في الضاحية
منوعات
10:58
بالفيديو - خلال حجز "توكتوك".. إشكال وإطلاق نار في الضاحية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024