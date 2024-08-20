قناة 14 العبرية: القبة الحديدية فشلت باعتراض عدد من المسيّرات اخترقت أجواء الجليل والجولان

كيلاني للجديد: المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بحسب كلام بلينكن وطروحات نتنياهو والعدو أعلن أنه يريد زيادة الضغط العسكري في الميدان لذا المقاومة في كل الساحات مدعوة للاستنفار بالمرحلة القادمة