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إذاعة جيش الإحتلال: عشرات القذائف الصاروخية أطلقت من لبنان في اتجاه الجولان
2024-08-21 | 01:37
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إذاعة جيش الإحتلال: عشرات القذائف الصاروخية أطلقت من لبنان في اتجاه الجولان
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إذاعة جيش الإحتلال: عشرات القذائف الصاروخية أطلقت من لبنان في اتجاه الجولان
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