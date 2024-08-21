إذاعة جيش الإحتلال: عشرات القذائف الصاروخية أطلقت من لبنان في اتجاه الجولان

إذاعة جيش الإحتلال: عملية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب هي الأولى منذ آيار الماضي والقذائف أطلقت من منطقة بني سهيلا في خان يونس على بعد كيلومتر ونصف من تمركز الفرقة 98