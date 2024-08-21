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حماس: ندعو لوضع حد لإرهاب الكيان الصهيوني المحتل ووقف عدوانه وإنهاء احتلاله الظالم لأرضنا
2024-08-21 | 06:22
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حماس: ندعو لوضع حد لإرهاب الكيان الصهيوني المحتل ووقف عدوانه وإنهاء احتلاله الظالم لأرضنا
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