وزارة الصحة الفلسطينية: 3 شهداء في قصف قوات الإحتلال منزلاً في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية

حذر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك في مقال نشره بصحيفة "هآرتس"، من أن "إسرائيل" ستنهار في غضون عام واحد إذا استمرت حرب الاستنزاف ضد حركة حماس وحزب الله.
فيما تستمر الحرب الروسية الأوكرانية، قال أندريه بوتشاروف حاكم منطقة فولغوغراد بجنوب روسيا، اليوم الخميس، إن حريقا اندلع في منشأة عسكرية بالمنطقة بعد سقوط طائرة أوكرانية مسيرة عليها.
أعلن تيم والز في خطاب رئيسي ألقاه، الأربعاء، أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو قبوله رسمياً ترشيح الحزب له لمنصب نائب الرئيسة، معتبراً خوضه الانتخابات إلى جانب كامالا هاريس المرشحة لمنصب الرئيسة "شرف حياتي".