وزارة الصحة الفلسطينية: 3 شهداء في قصف قوات الإحتلال منزلاً في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية

فيما تستمر الحرب الروسية الأوكرانية، قال أندريه بوتشاروف حاكم منطقة فولغوغراد بجنوب روسيا، اليوم الخميس، إن حريقا اندلع في منشأة عسكرية بالمنطقة بعد سقوط طائرة أوكرانية مسيرة عليها.