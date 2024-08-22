مندوبة أميركا بمجلس الأمن: اتفاق وقف النار في غزة "يلوح في الأفق الآن" وإسرائيل قبلت المقترح المحدث للصفقة

تيننتي للجديد: لا نتلقى معلومات مسبقة من أي طرف أو جهة فاعلة بشأن مكان أو توقيت حدوث عمل عسكري بل نتصرف بدافع من الحذر الشديد لضمان سلامة الرجال والنساء الذين يخدمون من أجل السلام في جنوب لبنان