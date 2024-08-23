"واللا" يحصي عدد القتلى الإسرائيليين منذ بدء المواجهة مع لبنان

وأقر الموقع بـ"مقتل 44 شخصا في المواجهة مع لبنان بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا وعاملا أجنبيا واحدا" و"إصابة 271 إسرائيليا بينهم 141 جنديا وضابطا في الجيش منذ بداية المواجهة مع حزب الله."

وقال الموقع إن الأعداد آخذة في الارتفاع "في ظل تعرض المستوطنات الإسرائيلية الواقعة على خط النزاع لإطلاق نار من قبل الجانب اللبناني منذ عام تقريبا".

وأضاف أن البيانات تشير إلى أن "حزب الله أطلق في شهر يوليو أكثر من ألف صاروخ على الجليل الأعلى، وتسبب بحرائق كبيرة ولقد بدأ الذعر الإسرائيلي يؤثر سلبا على إسرائيل، ولن يتضح الضرر الكامل إلا في السنوات القادمة".

وفي كانون الثاني الماضي تم رصد 344 صاروخا في "إسرائيل" أطلقها حزب الله باتجاه الاراضي المحتلة ، وفي تموز الشهر الماضي، أطلق الحزب ثلاثة أضعاف ذلك العدد، أي نحو 1091 صاروخا، شهد ذلك ارتفاعا مطردا منذ بداية العام، وفق الموقع.

وأقر الموقع بـ"مقتل 44 شخصا في المواجهة مع لبنان بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا وعاملا أجنبيا واحدا" و"إصابة 271 إسرائيليا بينهم 141 جنديا وضابطا في الجيش منذ بداية المواجهة مع حزب الله."