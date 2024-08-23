تقاذف للاتهامات بين غالانت وبن غفير!

وصف وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأنه شخص عديم المسؤولية، وقال إن أفعاله تشكّل خطرا على الأمن القومي لإسرائيل، وتخلق انقساما داخليا.

وأضاف غالانت، في تغريدة على منصة إكس، أن "رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وأفراده يقومون بواجبهم ويحذرون من العواقب الوخيمة لهذه التصرفات".



وكان غالانت يدافع بذلك عن موقف رئيس الشاباك رونين بار، الذي بعث رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حذر فيها من تزايد ما وصفه "بالإرهاب اليهودي" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن ذلك يعرّض أمن إسرائيل ووجودها للخطر.



ووفقا لما أوردته القناة الـ12 الإسرائيلية، أمس الخميس، فقد "أوضح رئيس الشاباك لنتنياهو أن "الجرائم على خلفية قومية" من قِبل اليهود تتزايد، وأن قادة الحراك اليهودي القومي يسعون إلى إفقاد الجهات المختصة السيطرة على المشهد في الضفة الغربية".



ورأى بار أن "الضرر الذي تسببه تلك الجرائم لإسرائيل لا يمكن وصفه"، وفقا لما ذكرته القناة.

في السياق، توجّه بن غفير لغالانت بالقول: هاجم لبنان بدلاً من مهاجمتي.