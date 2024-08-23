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عربي و دولي
وزير الخارجية الإيراني: إغتيال الكيان الصهيوني لهنية بطهران إنتهاك لأمننا وسيادتنا ونؤكد حقنا بمعاقبة المعتدي
2024-08-23 | 11:16
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وزير الخارجية الإيراني: إغتيال الكيان الصهيوني لهنية بطهران إنتهاك لأمننا وسيادتنا ونؤكد حقنا بمعاقبة المعتدي
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