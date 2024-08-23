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عربي و دولي

هيئة البث الإسرائيلية: بين 90 إلى 100 صاروخ أطلق اليوم من لبنان نحو شمال إسرائيل

2024-08-23 | 13:52
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هيئة البث الإسرائيلية: بين 90 إلى 100 صاروخ أطلق اليوم من لبنان نحو شمال إسرائيل
هيئة البث الإسرائيلية: بين 90 إلى 100 صاروخ أطلق اليوم من لبنان نحو شمال إسرائيل

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هيئة البث الإسرائيلية: بين 90 إلى 100 صاروخ أطلق اليوم من لبنان نحو شمال إسرائيل

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"واللا" يحصي عدد القتلى الإسرائيليين منذ بدء المواجهة مع لبنان
موقع واللا الاسرائيلي: مقتل 44 شخصا في المواجهة مع لبنان بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا وعاملا أجنبيا واحدا وإصابة 271 إسرائيليا بينهم 141 جنديا وضابطا في الجيش منذ بداية المواجهة مع حزب الله

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