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عربي و دولي

تحمل أطناناً من النفط.. هجوم حوثي يشعل حرائق بسفينة في البحر الأحمر

2024-08-23 | 14:50
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تحمل أطناناً من النفط.. هجوم حوثي يشعل حرائق بسفينة في البحر الأحمر
تحمل أطناناً من النفط.. هجوم حوثي يشعل حرائق بسفينة في البحر الأحمر

أفادت تقارير بأن المياه جرفت سفينة في البحر الأحمر بعد اندلاع 3 حرائق على متنها إثر هجوم من جماعة الحوثي اليمنية التي تعهدت بمواصلة استهداف السفن المرتبطة بـ "إسرائيل" نصرة لقطاع غزة.

وقالت وكالة بحرية بريطانية إن 3 حرائق اندلعت على متن ناقلة للنفط ترفع علم اليونان وتمّ نقل طاقمها منها بعد تعرّضها لهجوم من الحوثيين.
وأوضحت وكالة "يو كيه إم تي أو" التي تديرها القوات البحرية البريطانية أنها "تلقت تقريرا برصد اندلاع 3 حرائق" على متن الناقلة سونيون، مشيرة الى أن السفينة "تنجرف على ما يبدو".
وتبنى الحوثيون الهجوم المتزامن مع حملتهم على السفن التجارية المرتبطة بـ "إسرائيل" أو المتّجهة إليها دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 تشرين الأول الماضي وأدى حتى الحين لاستشهاد أزيد من 40 ألف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال.
وقال الحوثيون في بيان الخميس "إنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ لن تتوقفَ إلا بعدَ إيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن إخوانِنا في قطاعِ غزة".
تحمل أطناناً من النفط.. هجوم حوثي يشعل حرائق بسفينة في البحر الأحمر

عربي و دولي

البحر الأحمر

اليمن

أنصار الله

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