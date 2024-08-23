فيديو - الحوثيون يبثون مشاهد لإحراق سفينة يونانية في البحر الأحمر

🔽 - بثت جماعة الحوثي اليمنية مشاهد لإحراق السفينة اليونانية SOUNION في البحر الأحمر.
وقالت الجماعة إن الشركة المالكة لها قامت بإنتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فسلطين المحتلة. pic.twitter.com/HCYQQYgoVc
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 23, 2024
🔽 - بثت جماعة الحوثي اليمنية مشاهد لإحراق السفينة اليونانية SOUNION في البحر الأحمر.
وقالت الجماعة إن الشركة المالكة لها قامت بإنتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فسلطين المحتلة. pic.twitter.com/HCYQQYgoVc
أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأعلن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لكييف، بحسب ما أفاد البيت الأبيض في بيان الجمعة.