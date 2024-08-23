بايدن يتصل بزيلينسكي ويعلن تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

وقال بايدن في البيان "أنا فخور بأننا سنعلن اليوم عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا"، من دون تحديد القيمة المالية للحزمة.وأكد أن الحزمة الجديدة تشمل "صواريخ دفاع جوي لحماية البنى التحتية الأوكرانية الحيوية، وتجهيزات مضادة للطائرات المسيّرة، وصواريخ مضادة للدروع للحماية في مواجهة تكتيكات روسيا المتبدلة في الميدان، وذخيرة لصالح الجنود على خط الجبهة وأنظمة صاروخية متنقلة لحمايتهم".وأضاف بايدن "لن تنتصر روسيا في هذا النزاع. سوف ينتصر شعب أوكرانيا المستقل - وستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا الوقوف معه في كل خطوة على الطريق".وشكر زيلينسكي بايدن على حزمة المساعدات الجديدة. وأكد عبر منصة إكس حاجة أوكرانيا "الى تسلّم أسلحة الحزم المعلنة بشكل عاجل، خصوصا الدفاعات الجوية الإضافية، لتتمكن من أن تحمي بشكل موثوق به، مدننا ومجتمعاتنا والبنى التحتية الحيوية".