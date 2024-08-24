وفد من "حماس" إلى القاهرة اليوم

الى ذلك اشار موقع "معا" الاخباري الفلسطيني الى ان الوفد سيلتقي الوفد كبار المسؤولين المصريين للإطلاع على تطورات المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار بغزة.

وكانت حركتا المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي أكدتا تمسكهما بشروط المقاومة لعقد أي اتفاق مع "إسرائيل"، بما يشمل الوقف الشامل للحرب على قطاع غزة، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبدء إعمار القطاع وإنهاء حصاره مع إبرام صفقة تبادل جادة.

وكانت حركتا المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي أكدتا تمسكهما بشروط المقاومة لعقد أي اتفاق مع "إسرائيل"، بما يشمل الوقف الشامل للحرب على قطاع غزة، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبدء إعمار القطاع وإنهاء حصاره مع إبرام صفقة تبادل جادة.