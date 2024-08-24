أ.ف.ب عن قيادي في حماس: وفد من الحركة يتوجه الى القاهرة دون "المشاركة" في مفاوضات الهدنة

أعلن قيادي في حركة حماس أن وفدا من الحركة سيتوجه الى القاهرة، من دون أن يشارك في المباحثات التي تستضيفها سعيا لهدنة مع إسرائيل في قطاع غزة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.