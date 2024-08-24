أ.ف.ب عن قيادي في حماس: وفد من الحركة يتوجه الى القاهرة دون "المشاركة" في مفاوضات الهدنة
أعلن قيادي في حركة حماس أن وفدا من الحركة سيتوجه الى القاهرة، من دون أن يشارك في المباحثات التي تستضيفها سعيا لهدنة مع إسرائيل في قطاع غزة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصدر لفرانس برس إن "وفدا قياديا من حركة حماس يتوجه اليوم السبت الى العاصمة المصرية القاهرة، وسيلتقي الوفد مع كبار المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية بهدف الإطلاع على تطورات جولة المحادثات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدا أن هذه الزيارة "لا تعني المشاركة في جولة المفاوضات" التي من من المرجح أن تعقد الأحد.