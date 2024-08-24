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عربي و دولي

"نتنياهو يقود إسرائيل إلى مفترق طرق خطير بين صفقة الاسرى أو التصعيد".. هذا ما نقله الاعلام الاسرائيلي!

2024-08-24 | 06:22
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&quot;نتنياهو يقود إسرائيل إلى مفترق طرق خطير بين صفقة الاسرى أو التصعيد&quot;.. هذا ما نقله الاعلام الاسرائيلي!
"نتنياهو يقود إسرائيل إلى مفترق طرق خطير بين صفقة الاسرى أو التصعيد".. هذا ما نقله الاعلام الاسرائيلي!

نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين، تأكيدهم أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود إسرائيل إلى مفترق طرق خطير بين صفقة الاسرى أو التصعيد"، معتبرين ان "نتنياهو أوصل إسرائيل إلى أسوأ وضع استراتيجي لها على الإطلاق مع احتمال اندلاع حرب كبرى".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مشاركين بالمحادثات الأمنية، قولهم انه "ليس لإسرائيل إطار زمني تعمل وفقه باستثناء احتمال دخول الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الى البيت الأبيض".
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عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

هآرتس

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اختفاء إسرائيليين يُشعل التوتر في الضفة!
09:40

اختفاء إسرائيليين يُشعل التوتر في الضفة!

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن قوات العدو الإسرائيلي تجري عمليات بحث مكثفة عن إسرائيليين مفقودين في قلقيلية بالضفة الغربية، بعد اختفائهما.

وذكرت القناة أن القوات التي دخلت إلى المدينة تعرضت لإطلاق نار خلال عمليات البحث، ولم تتمكن من العثور على المفقودين حتى الآن، مشيرة إلى أن الوضع في قلقيلية ما زال "متدحرجاً".

09:40

اختفاء إسرائيليين يُشعل التوتر في الضفة!

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن قوات العدو الإسرائيلي تجري عمليات بحث مكثفة عن إسرائيليين مفقودين في قلقيلية بالضفة الغربية، بعد اختفائهما.

وذكرت القناة أن القوات التي دخلت إلى المدينة تعرضت لإطلاق نار خلال عمليات البحث، ولم تتمكن من العثور على المفقودين حتى الآن، مشيرة إلى أن الوضع في قلقيلية ما زال "متدحرجاً".

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