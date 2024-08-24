"نتنياهو يقود إسرائيل إلى مفترق طرق خطير بين صفقة الاسرى أو التصعيد".. هذا ما نقله الاعلام الاسرائيلي!

نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين، تأكيدهم أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود إسرائيل إلى مفترق طرق خطير بين صفقة الاسرى أو التصعيد"، معتبرين ان "نتنياهو أوصل إسرائيل إلى أسوأ وضع استراتيجي لها على الإطلاق مع احتمال اندلاع حرب كبرى".

