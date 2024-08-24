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عربي و دولي

أكسيوس عن مصادر: رئيس أركان الجيش الأمريكي يزور إسرائيل غدا الأحد للتنسيق بشأن هجوم محتمل لإيران وحزب الله

2024-08-24 | 08:54
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أكسيوس عن مصادر: رئيس أركان الجيش الأمريكي يزور إسرائيل غدا الأحد للتنسيق بشأن هجوم محتمل لإيران وحزب الله
أكسيوس عن مصادر: رئيس أركان الجيش الأمريكي يزور إسرائيل غدا الأحد للتنسيق بشأن هجوم محتمل لإيران وحزب الله
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أكسيوس عن مصادر: رئيس أركان الجيش الأمريكي يزور إسرائيل غدا الأحد للتنسيق بشأن هجوم محتمل لإيران وحزب الله

عربي و دولي

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شخصية أميركية بدأت زيارة للشرق الاوسط.. لم تكن مُعلنة!
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15:48

فيديو.. تظاهرات تعم تل أبيب ليلاً والشرطة تتدخل بقوة!

تظاهر عشرات الآلاف في ميدان المخطوفين بتل أبيب، مساء السبت، مطالبين بإنجاز صفقة تبادل وإعادة الأسرى لدى حماس، وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية.

فيما شرطة العدو الإسرائيلي تدخلت لتفريق المحتجين، في ظل تصاعد التوترات بين الطرفين.

15:48

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تظاهر عشرات الآلاف في ميدان المخطوفين بتل أبيب، مساء السبت، مطالبين بإنجاز صفقة تبادل وإعادة الأسرى لدى حماس، وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية.

فيما شرطة العدو الإسرائيلي تدخلت لتفريق المحتجين، في ظل تصاعد التوترات بين الطرفين.

"داعش" يتبنى عملية طعن خلال مهرجان في ألمانيا
15:15

"داعش" يتبنى عملية طعن خلال مهرجان في ألمانيا

أعلن "تنظيم داعش" في بيان، السبت، مسؤوليته عن عملية طعن وقعت أمس في مدينة زولينجن بغرب ألمانيا قُتل فيها ثلاثة أشخاص.

والسبت، أعلنت الشرطة الألمانية توقيف شخص في إطار التحقيق في هجوم بسكين أوقع ثلاثة قتلى وعدة جرحى، مساء الجمعة، خلال مهرجان احتفالي في زولينغن بغرب البلاد، فيما أشارت سلطات التحقيق في دوسلدورف إلى عدم استبعاد وجود "دوافع إرهابية" للاعتداء.

15:15

"داعش" يتبنى عملية طعن خلال مهرجان في ألمانيا

أعلن "تنظيم داعش" في بيان، السبت، مسؤوليته عن عملية طعن وقعت أمس في مدينة زولينجن بغرب ألمانيا قُتل فيها ثلاثة أشخاص.

والسبت، أعلنت الشرطة الألمانية توقيف شخص في إطار التحقيق في هجوم بسكين أوقع ثلاثة قتلى وعدة جرحى، مساء الجمعة، خلال مهرجان احتفالي في زولينغن بغرب البلاد، فيما أشارت سلطات التحقيق في دوسلدورف إلى عدم استبعاد وجود "دوافع إرهابية" للاعتداء.

ابن عم نتنياهو "يفتح النار" عليه.. ويفضحه بعدة نقاط!
15:09

ابن عم نتنياهو "يفتح النار" عليه.. ويفضحه بعدة نقاط!

شن دان نتنياهو، ابن عم رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوما عليه، مؤكدا أنه "كان معجبا حتى تعرض للتضليل".

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ابن عم نتنياهو "يفتح النار" عليه.. ويفضحه بعدة نقاط!

شن دان نتنياهو، ابن عم رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوما عليه، مؤكدا أنه "كان معجبا حتى تعرض للتضليل".

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