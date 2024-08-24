إذاعة جيش العدو الإسرائيلي تنفي العثور على الإسرائيليين المختفيين في قلقيلية

تظاهر عشرات الآلاف في ميدان المخطوفين بتل أبيب، مساء السبت، مطالبين بإنجاز صفقة تبادل وإعادة الأسرى لدى حماس، وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية.فيما شرطة العدو الإسرائيلي تدخلت لتفريق المحتجين، في ظل تصاعد التوترات بين الطرفين.
أعلن "تنظيم داعش" في بيان، السبت، مسؤوليته عن عملية طعن وقعت أمس في مدينة زولينجن بغرب ألمانيا قُتل فيها ثلاثة أشخاص.والسبت، أعلنت الشرطة الألمانية توقيف شخص في إطار التحقيق في هجوم بسكين أوقع ثلاثة قتلى وعدة جرحى، مساء الجمعة، خلال مهرجان احتفالي في زولينغن بغرب البلاد، فيما أشارت سلطات التحقيق في دوسلدورف إلى عدم استبعاد وجود "دوافع إرهابية" للاعتداء.
شن دان نتنياهو، ابن عم رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوما عليه، مؤكدا أنه "كان معجبا حتى تعرض للتضليل".