إعلام العدو ينقل تقديرات أمنية: حزب الله عازم على الهجوم "قريباً"

أفادت وسائل إعلام من العدو الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن تقديرات إسرائيلية تقضي بأن حزب الله عازم على مهاجمة "إسرائيل" قريبا.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، شاركوا بجلسات تقييم أمنية حول الوضع العسكري والأمني أمام "حزب الله".



وأوضحت القناة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بارزين، أن هناك تقديرات تقضي بعزم حزب الله على الرد، وأنه سيكون هجوما موسعا وأن الحزب اللبناني لم يتخل عن الهجوم بغض النظر عن المفاوضات الجارية في القاهرة لإتمام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس بهدف وقف الحرب في قطاع غزة.