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يديعوت أحرونوت عن مصادر: حزب الله كان يريد إستهداف مقر الموساد
يديعوت أحرونوت عن مصادر: حزب الله كان يريد إستهداف مقر الموساد
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عربي و دولي
وزير الحرب الإسرائيلي يعلن حال الطوارئ لمدة 48 ساعة
2024-08-24 | 23:37
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وزير الحرب الإسرائيلي يعلن حال الطوارئ لمدة 48 ساعة
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