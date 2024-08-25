حزب الله: أنهينا المرحلة الأولى من هجومنا بنجاح كامل وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيّرات الهجومية بإتجاه ‏هدف في عمق الكيان