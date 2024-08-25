نيويورك تايمز: إحباط هجوم للحزب كان موجهًا إلى تل أبيب في الخامسة فجراً

وقال المصدر لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن هجوم العدو الإسرائيلي المباغت أصاب قاذفات صواريخ كانت تهدف إلى ضرب تل أبيب في الساعة الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي.

وأوضح المصدر أن "جميع منصات إطلاق الصواريخ دُمرت".

وأعلن جيش العدو الإسرائيلي أنه يشن ضربات استباقية في لبنان، بعد رصده استعدادات لحزب الله لشن "هجمات واسعة النطاق" ضد إسرائيل التي أعلنت حال الطوارئ.

كما أعلن حزب الله إنه يشن هجوما واسع النطاق على إسرائيل "بعدد كبير من المسيّرات نحو العمق الصهيوني، وتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا".