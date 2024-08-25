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يديعوت أحرونوت عن مصادر: حزب الله كان يريد إستهداف مقر الموساد
يديعوت أحرونوت عن مصادر: حزب الله كان يريد إستهداف مقر الموساد
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حزب الله: تم إطلاق المسيّرات الهجومية بنجاح وعبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية والعملية العسكرية لهذا اليوم انجزت
2024-08-25 | 02:02
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حزب الله: تم إطلاق المسيّرات الهجومية بنجاح وعبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية والعملية العسكرية لهذا اليوم انجزت
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