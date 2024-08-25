"العملية أنجزت".. حزب الله رداً على الإدعاءات الإسرائيلية: انتظروا خطاب السيد

صدر عن المقاومة الإسلامية - حزب الله البيان الثالث حول الرد التي أعلنت عن بدايته صباح الأحد:

بعون الله تعالى تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وانجزت بحمد الله تعالى. ‏

إن ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم ‏المقاومة هي ‏إدعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام ‏لحزب الله سماحة السيد ‏حسن نصر الله يحدد لاحقا هذا اليوم. ‏