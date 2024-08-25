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عربي و دولي

"العملية أنجزت".. حزب الله رداً على الإدعاءات الإسرائيلية: انتظروا خطاب السيد

2024-08-25 | 02:10
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&quot;العملية أنجزت&quot;.. حزب الله رداً على الإدعاءات الإسرائيلية: انتظروا خطاب السيد
"العملية أنجزت".. حزب الله رداً على الإدعاءات الإسرائيلية: انتظروا خطاب السيد

صدر عن المقاومة الإسلامية - حزب الله البيان الثالث حول الرد التي أعلنت عن بدايته صباح الأحد:

بعون الله تعالى تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وانجزت بحمد الله تعالى. ‏ 
إن ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم ‏المقاومة هي ‏إدعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام ‏لحزب الله سماحة السيد ‏حسن نصر الله يحدد لاحقا هذا اليوم. ‏ 
"العملية أنجزت".. حزب الله رداً على الإدعاءات الإسرائيلية: انتظروا خطاب السيد

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الخطوط الملكية الأردنية تعلق الرحلات إلى بيروت اليوم
حزب الله: ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي والتعطيل غير صحيحة وخطاب للأمين العام لحزب الله سيُوضح التفاصيل لاحقاً

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