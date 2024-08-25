الخطوط الملكية الأردنية تعلق الرحلات إلى بيروت اليوم

موقع واللا الاسرائيلي: مقتل 44 شخصا في المواجهة مع لبنان بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا وعاملا أجنبيا واحدا وإصابة 271 إسرائيليا بينهم 141 جنديا وضابطا في الجيش منذ بداية المواجهة مع حزب الله